Псковичей призывают ответственно относиться к хранению бытовых газовых баллонов

17:51, 11 ноября 2017, ПАИ

ГУ МЧС по Псковской области призывает жителей региона ответственно относиться к хранению бытовых газовых баллонов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

«Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов нужно располагать вне зданий у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть выполнены из негорючих материалов и запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц, а также иметь жалюзи для проветривания», - говорится в сообщении.

«Примите меры по защите баллона от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны полного и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с соответствующей маркировкой и длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту. Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения», - также рекомендуют представители МЧС.

При обнаружении запаха газа незамедлительно необходимо удалить людей из опасной зоны, предупредив о мерах предосторожности, и вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «04» или «104», только позвонив из незагазованного помещения.

«Для того, чтобы избежать бед, связанных с неправильным хранением и эксплуатацией бытовых газовых баллонов, соблюдайте соответствующие правила безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей. Не перекладывайте всю ответственность на специалистов газовой службы», - подчеркивают спасатели.