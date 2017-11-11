Путин и Трамп выступили с совместным заявлением

15:33, 11 ноября 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили решимость разгромить террористов в Сирии, пишет РИА Новости.

Кроме того, главы двух государств подтвердили намерение сохранять суверенитет, независимость, единство, территориальную целостность и светский характер власти в Сирии. Они признали, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса.