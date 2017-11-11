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Политика

Псковские «Коммунисты России» грозят устроить раскол в партии

Псковские «Коммунисты России» обратились к участникам съезда партии с открытым письмом, в котором грозят «расколом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Коммунистов России».

«Хочу попросить у предстоящего съезда партии внести изменения в Устав партии и лишить полномочий Политбюро ЦК, по своей сути означающий диктат над региональными отделениями. Этот диктат Политбюро ЦК противоречит духу коммунистической морали и нравственности, которые недостойны нашей партии», - говорит в письме лидер регионального отделения Дмитрий Иванов.

«Еще прошу восстановить в партии всех необоснованно исключенных коммунистов за последние два года и извиниться перед ними. А это Ленинградское, Белгородское, Краснодарское, Псковское, Курское, Карельское региональные отделения нашей партии», - также говорится в обращении.

«Если это не будет сделано, то мы устроим раскол в партии», - подчеркивает Иванов. По его словам, «Псковское областное отделение будет ликвидировано в Минюсте, а все члены партии (за исключением депутатов) создадут новую Коммунистическую партию посредством смены наименование одной из существующей». По его словам, «Такие переговоры уже ведутся с Партией народного управления и Партией добрых дел».

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