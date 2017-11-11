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Французские ученые утверждают, что в России произошел выброс радиации

Сотрудники французского Института радиационной защиты зафиксировали над Европой радиоактивное облако, в которое входят изотопы рутения-106. По их мнению, оно возникло после аварии на российском объекте, который находится между Волгой и Уральскими горами. Как сообщает РБК, по мнению ученых утечка рутения произошла в конце сентябре при производстве радиоактивных материалов.

Радиоактивное облако затронуло большинство европейских стран и фиксировалось с 27 сентября по 13 октября. Однако ситуация не представляет никаких рисков для окружающей среды и здоровья человека, подчеркнули ученые.

Добавим, что представители «Росатом» отрицают наличие какой-либо утечки на их объектах.​ «Утверждение, что загрязнение было российского происхождения, является необоснованным», - заявили в компании.

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