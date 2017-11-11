В Пскове сотрудники ОМОН задержали семь человек с признаками наркотического опьянения

13:19, 11 ноября 2017, ПАИ

Вечером 10 ноября, в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали на Запсковье двоих молодых людей с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот же день на Завеличье росгвардейцы задержали группу граждан из пяти человек, у которых также обнаружены признаки наркотического опьянения. У них были изъяты приспособления для употребления наркотиков.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, за употребление наркотических средств, гражданине будут привлечены к административной ответственности.