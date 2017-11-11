Российский миллиардер запустит миссию к Сатурну в поисках внеземной цивилизации

16:36, 11 ноября 2017, ПАИ

Российский миллиардер Юрий Мильнер отправит космическую миссию к Сатурну в поисках внеземной цивилизации. Как сообщает РЕН ТВ, Мильнер заявил на конференции «Новая космическая эра», которая состоялась в Сиэтле, США.

Признаки жизни планируется искать на одном из спутников Сатурна – Энцеладе, откда исходят «радиосигналы от таинственных объектов».

Ранее сообщалось, что Энцелад - это наиболее пригодное для жизни место в Солнечной системе за пределами Земли.