О планах по развитию «Простории» рассказал Николай Загоруй

13:54, 11 ноября 2017, ПАИ

О планах по развитию спортивно-развлекательного парка «Простория» и Центра доктора Бубновского, в частности, рассказал генеральный директор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николай Загоруй на пресс-конференции с известным российским врачом, профессором, доктором медицинских наук Сергеем Бубновским. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У Сергея Михайловича много идей. Он нам поможет и расскажет, в каком направлении развиваться, чтобы увязать в единый цикл все имеющиеся у нас мощности. Будем и дальше плотно работать вместе», - подчеркнул Николай Загоруй.

Он уточнил, что в будущем планируется расширить площади Центра доктора Бубновского, активнее заняться реабилитацией пациентов после спортивных травм, людей, перенесших инсульт.

Отдельно Николай Загоруй упомянул о необходимости развивать детские восстановительные и корректирующие программы на базе Центра доктора Бубновского. Кроме того, в «Простории» намерены расширять научную тематику. «Планируем перейти на более серьёзную основу по подготовке ребят, будущих учёных. С помощью государственной поддержки будем инвестировать в детей», - добавил Николай Загоруй.

По словам Сергея Бубновского, он восхищён увиденным в Пскове. «После посещения «Простории» и телевизор не хочется смотреть, потому что там полная тоска и депрессия, а Россия вот живет и развивается. «Простория» - тому подтверждение», - подчеркнул Сергей Бубновский.

Он также добавил, что любое развитие зависит именно от здоровья детей. «А для детей здесь созданы все условия. Такого набора оздоровительных и учебных методик, собранных под одной крышей, я нигде не видел. Дети здесь могут практически жить, не выходя из здания. Создано всё! Я рад, что меня сюда пригласили. После увиденного хочется творить, а на площадке в Пскове как раз можно реализовать множество программ», - отметил Сергей Бубновский.

Руководитель Центра доктора Бубновского в Пскове Людмила Кочукова добавила, что специалисты постоянно совершенствуют свои знания и навыки. «Если раньше для нас большой радостью было просто снять у пациента острую боль в спине, то уже сейчас мы занимаемся лечением и серьёзных сколиозов у детей, принимаем больных после сочетанных травм, занимаемся спинальными больными. И каждое новое движение наших пациентов – большое достижение и радость для нас», - заключила Людмила Кочукова.

Напомним, что 11 ноября основатель современной кинезитерапии проведёт в Пскове единственный семинар, в рамках которого познакомит жителей города и области с уникальной авторской методикой. Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория». Начало в 16:00, вход с 15:30.

Сергей Бубновский расскажет слушателям, как вылечить позвоночник и суставы без лекарств и операций, как восстановить здоровье с помощью правильных движений, а также как предупредить заболевания опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, профессор продемонстрирует технику работы на многофункциональных тренажерах Бубновского, выполняя упражнения на которых можно снять боли без лекарств и в целом улучшить качество жизни. В заключение семинара Сергей Бубновский ответит на все возникшие вопросы.

Билеты будут продаваться на втором этаже возле конференц-зала СРП «Простория», их также можно приобрести онлайн.

Добавим, что для участников семинара будет действовать акция – скидка 20% при приобретении цикла или курса на занятия в Центре доктора Бубновского.