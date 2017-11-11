Сергей Бубновский остался в восторге от посещения спортивно-развлекательного парка «Простория» в Пскове

13:33, 11 ноября 2017, ПАИ

Известный российский врач, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бубновский прибыл в Псков и осмотрел спортивно-развлекательный парк «Простория» в Иркутском переулке, 2. Его сопровождал генеральный директор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николай Загоруй. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первым пунктом посещения стал Центр доктора Бубновского, в котором с помощью многофункциональных тренажёров занимаются восстановлением пациентов с проблемами в позвоночнике и суставах. Сергей Бубновский отметил, что полностью доволен работой псковского центра. «У вас прекрасный зал!» - подчеркнул он и добавил, что люди должны в обязательном порядке полагаться на знания специалистов-кинезитерапевтов, не рассчитывая только на свои силы. «Многие почему-то считают, что достаточно купить пару эспандеров, дёрнуть их несколько раз и на этом всё. Ходи, занимайся на тренажёрах, пока есть такая возможность!» - настаивает профессор.

Затем Сергею Бубновскому показали фитнес-клуб премиум-класса «Планка Фитнес». Профессор подчеркнул, что через подобные клубы людям следует прививать культуру здорового тела. «Роскошный зал. Я, сколько ни ездил по России, подобных залов ещё не видел нигде! Да даже в Америке такой ещё поискать!» - восхитился доктор Бубновский, осмотрев тренажёры и спортивные классы «Планки Фитнес».

Кроме того, Сергей Бубновский побывал в центре науки и спорта «Без предела», осмотрел консольный зал, кибер-центр, учебные классы, леготеку, батутный центр, задержался в верёвочном парке, где подробно расспросил об организации работы, тренировках и посетителях. «Каждый ребёнок, приходя сюда, может фактически найти себя, понять, что ему интересно, раскрыть свой талант», - заявил Сергей Бубновский.

После осмотра комплекса «Спа до неба» и, в частности, помещений с ваннами для грудничкового плавания профессор подчеркнул, что развитием человека необходимо развиваться с первых дней жизни. «Тогда в более старшем возрасте он никогда не узнает, что такое проблемы с сердцем и другими органами», - отметил Сергей Бубновский.

В заключение доктор подчеркнул, что спортивно-развлекательный парк «Простория» даёт простор для воплощения всевозможных идей. «Тут у вас, конечно, размах мирового уровня!», - прокомментировал увиденное Сергей Бубновский.

Напомним, что 11 ноября основатель современной кинезитерапии проведёт в Пскове единственный семинар, в рамках которого познакомит жителей города и области с уникальной авторской методикой. Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория». Начало в 16:00, вход с 15:30.

Сергей Бубновский расскажет слушателям, как вылечить позвоночник и суставы без лекарств и операций, как восстановить здоровье с помощью правильных движений, а также как предупредить заболевания опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, профессор продемонстрирует технику работы на многофункциональных тренажерах Бубновского, выполняя упражнения на которых можно снять боли без лекарств и в целом улучшить качество жизни. В заключение семинара Сергей Бубновский ответит на все возникшие вопросы.

Билеты будут продаваться на втором этаже возле конференц-зала СРП «Простория», их также можно приобрести онлайн.

Добавим, что для участников семинара будет действовать акция – скидка 20% при приобретении цикла или курса на занятия в Центре доктора Бубновского.