Сергей Бубновский: Лечит только правильное движение, а не таблетки и уколы

14:05, 11 ноября 2017, ПАИ

«Таблетки и уколы не лечат, лечит только правильное движение - кинезитерапия», - заявил на пресс-конференции в спортивно-развлекательном парке «Простория» известный российский врач, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бубновский. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам профессора Бубновского, традиционная медицина – удел ленивых. «Фактически это бизнес: «купи таблетку, съешь и поправишься». Это удобно, но на самом деле не действует. Самое примитивное – назначить таблетку, сложнее подобрать для человека правильный комплекс упражнений. Для этого и существует комплексная наука - кинезитерапия, которая включает в себя массу знаний о человеческом организме. Кинезитерапия – лечение правильным движением, это целая система дыхания, питания, подбора правильных нагрузок. Этому надо долго учить, ведь занятия происходят на суперсовременных тренажерах», - отметил Сергей Бубновский.

По его словам, на базе Центра доктора Бубновского в Пскове можно создать школу здоровья и проводить здесь мастер-классы и обучение специалистов. «Вообще «Простория» - настоящая страна здоровья, попадаешь сюда и понимаешь, что всё у нас не так уж плохо», - подчеркнул Сергей Бубновский.

Профессора также добавил, что всю свою жизнь посвятил восстановлению здоровья, но не лекарственными методами. «Сам я ни одной таблетки не назначил. Всегда лучше обращаться к организму, ведь наш организм – саморегулирующаяся и самовосстанавливающаяся система. Таблетки и уколы не лечат ни суставы, ни позвоночник. Рано или поздно все приходят к необходимости восстановления с помощью лечебных упражнений. К сожалению, среднестатистический пациент ленив, труслив и слаб. К тому же работать с пациентом, который верит только в таблетку, очень тяжело. А вот я приехал в Псков и после того, что я увидел, на душе стало спокойно», - отметил Сергей Бубновский.

Он призвал не верить слухам о дороговизне занятий кинезитерапией и ориентироваться на результаты, прошедших курс. «Операция по замене суставов обойдётся вам в сотни тысяч рублей, в разы дороже, чем занятия на тренажёрах», - констатировал Сергей Бубновский.

Сергей Бубновский также добавил, что противопоказанием к занятиям может являться только лень и нежелание пациента, а не боль. «Мышцы кормят наше тело, а если ты их, в свою очередь, не кормишь, а только эксплуатируешь, то они воспаляются и болят. Если не шевелиться, то, конечно, и боли нет, но не убивать же теперь мышцы. Каждая мышца – маленький насос, качающий кровь, его просто надо правильно «включить». Я инвалид второй группы, проходил на костылях 27 лет, сам прошёл через всё это, поэтому знаю, о чём говорю», - подытожил Сергей Бубновский.

Напомним, что 11 ноября основатель современной кинезитерапии проведёт в Пскове единственный семинар, в рамках которого познакомит жителей города и области с уникальной авторской методикой. Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория». Начало в 16:00, вход с 15:30.

Сергей Бубновский расскажет слушателям, как вылечить позвоночник и суставы без лекарств и операций, как восстановить здоровье с помощью правильных движений, а также как предупредить заболевания опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, профессор продемонстрирует технику работы на многофункциональных тренажерах Бубновского, выполняя упражнения на которых можно снять боли без лекарств и в целом улучшить качество жизни. В заключение семинара Сергей Бубновский ответит на все возникшие вопросы.

Билеты будут продаваться на втором этаже возле конференц-зала СРП «Простория», их также можно приобрести онлайн.

Добавим, что для участников семинара будет действовать акция – скидка 20% при приобретении цикла или курса на занятия в Центре доктора Бубновского.