Петербургский ресторан оштрафовали за незаконное содержание оленя
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга оштрафовала ресторан «Русская рыбалка» за нарушение правил содержания диких животных, пишет газета «Известия». Сумма штрафа составила более 50 тысяч рублей.
В ресторане не смогли предоставить документы, подтверждающие законное происхождение содержащихся там животных: четырех белок, четырех енотов-полоскунов, пятнистого оленя и черного ворона.
Сообщается, что после вступления постановлений в силу животные будут изъяты.