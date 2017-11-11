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Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Новоржеве

Сегодня, 11 ноября, сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведен профилактический рейд в Новоржеве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были проведены подворовые обходы 11 жилых домов, распространено 22 листовки профилактического характера по тематике: «Берегите свой дом от пожара»; «Безопасный отопительный сезон».

С жителями домов проведены профилактические беседы, напомнены элементарные правила пожарной безопасности, телефоюны вызова пожарной охраны, в домах проведены осмотры отопительных приборов и электропроводки. С жителями проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности.

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