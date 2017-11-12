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Ночью в Великих Луках на час без электричества остались 48 многоквартирных домов

Минувшей ночью, 12 ноября в 04:10 дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы города Великие Луки сообщила энергетиками и чрезвычайным службам об аварийном отключении электроснабжения по улицах Дружбы, Гвардейской, Гражданской, Вокзальной, Нелидовской, переулку Пескарева и Вокзальному переулку. Уже через час ремонтно-восстановительные работы были завершены, а все потребители – вновь подключены к элекстроснабжению

Как стало известно Псковскому агентству информации, всего без электроснабжения находились 48 многоквартирных домов, в которых проживает приблизительно 5000 человек. Социально-значимых объектов в зоне отключения не было.

Причиной аварии стал пробой изоляции кабельной линии.

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