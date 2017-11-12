Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе

10:48, 12 ноября 2017, ПАИ

Авария, в которую сегодня, 12 ноября, попали наблюдатели от партии «Яблоко» в Гдовском районе, где проходят досрочные выборы главы муниципалитета, произошла около 07:05 в районе посёлка Ямм на трассе Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп.

Как стало известно Псковскому агентству информации, по предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Baleno, двигавшийся из Пскова в Добручи, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там Suzuki столкнулся с двигавшимся навстречу Chevrolet Aveo, в котором ехали наблюдатели из Ленинградской области.

В результате водитель Suzuki был госпитализирован в Псковскую областную больницу, а пассажир Cevrolet – в Гдовскую районную больницу.