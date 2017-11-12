Председатель Псковоблизбиркома и член ЦИК призвали участников выборов в Гдовском районе соблюдать безопасность

10:56, 12 ноября 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков вместе с членом Центральной избирательной комиссии России Александром Клюкиным побывали на месте ДТП с автомобилями наблюдателей от партии «Яблоко» в районе посёлка Ямм Гдовского района, и оказали пострадавшим посильную помощь.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональной избирательной комиссии, Цветков и Клюкин также обратились ко всем участникам сегодняшних досрочных выборов главы Гдовского района с призывом соблюдать безопасность при передвижении по дорогам из-за сложных и опасных метеоусловий.