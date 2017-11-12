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На улице Новгородской в Пскове произошёл пожар в грузовике

Минувшей ночью, 12 ноября, на улице Новгородской в Пскове произошёл пожар в грузовом автомобиле Volvo FH 12 с госномерами Санкт-Петербурга, принадлежащем индивидуальному предпринимателю – мужчине 1995 года рождения.

Как стало известно Псковскому агентству информации, огнём были повреждены аккумуляторная батарея и прицеп на площади 0,5 м2.

Предположительно, причиной возгорания стал поджог. Имущество не было застраховано. Сам автомобиль пожарным удалось спасти.

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