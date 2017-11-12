«Псков-747» проиграл в последнем матче перед зимней паузой (ВИДЕО)

13:55, 12 ноября 2017, ПАИ

В субботу, 11 ноября, футбольный клуб «Псков-747» уступил на выезде в последнем перед зимней паузой матче ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ПФЛ сезона-2017/18 команде «Долгопрудный» из Московской области со счётом 0:4.

Как сообщили Псковскому агентству информации в клубе, голы в ворота псковичей забили Александр Юрьев (40'), Алексей Рогов (43'), Никита Баженов (88') и Алексей Тринитацкий (90').

С таким же счётом в пользу подмосковных футболистов закончился и матч первого круга, который проходил в Пскове.

Благодаря победе «Долгопрудный» поднялся в турнирной таблице с 9 на 7 место (7 побед, 6 ничьих, 3 поражения, 27 очков, разница забитых и пропущенных мячей +13 (32-19)). Псковичи же теперь располагаются на 9 месте с 25 очками (8 побед, 1 ничья, 8 поражений, разница -5 (16-21)).

Следующий матч в первенстве псковский профессиональный футбольный клуб проведёт 7 апреля 2018 года.