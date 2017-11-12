«Луки-Энергия» сыграла вничью на выезде против костромского «Спартака» (ВИДЕО)

13:58, 12 ноября 2017, ПАИ

ФК «Луки-Энергия» из Великих Лук в субботу, 11 ноября, сыграл на выезде вничью со счетом 0:0 против костромского «Спартака». При этом великолучанам удалось забить гол, но он не был засчитан из-за оффсайда.

Таким образом, перед зимней паузой в дебютном для второго профессионального футбольного клуба из Псковской области ФОНБЕТ-Первенстве России среди команд клубов ПФЛ сезона-2017/18 великолучание занимают 10 строчку турнирной таблицы с 16 очками (4 победы, 4 ничьих, 9 поражений, разница забитых и пропущенных мячей -5 (11-16)).