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Спорт

«Луки-Энергия» сыграла вничью на выезде против костромского «Спартака» (ВИДЕО)

ФК «Луки-Энергия» из Великих Лук в субботу, 11 ноября, сыграл на выезде вничью со счетом 0:0 против костромского «Спартака». При этом великолучанам удалось забить гол, но он не был засчитан из-за оффсайда. 

Таким образом, перед зимней паузой в дебютном для второго профессионального футбольного клуба из Псковской области ФОНБЕТ-Первенстве России среди команд клубов ПФЛ сезона-2017/18 великолучание занимают 10 строчку турнирной таблицы с 16 очками (4 победы, 4 ничьих, 9 поражений, разница забитых и пропущенных мячей -5 (11-16)).

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