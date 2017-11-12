Полиция Пскова продолжает розыски пропавшей летом жительницы Любятово

14:23, 12 ноября 2017, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает розыск Валентины Нэш Фейф — женщины 1992 года рождения, которая, по имеющимся данным, с 25 июня 2017 года не появляется по месту жительства в районе Любятово.

Приметы разыскиваемой: на вид 25 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы темные, прямые, длинные.

Предположительно женщина была одета в тёмную футболку, синие джинсы с разрывами в области колен и бёдер и чёрные туфли.

На шее пропавшая носила серебряную цепочку с крестиком и кулоном в виде колечка, в носу — пирсинг «гвоздик», в ушах — маленькие серёжки. С собой могла иметь паспорт. Особая примета: у основания шеи родинка 6-8 миллиметров.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22или 02.