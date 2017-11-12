0
14:23
Полиция Пскова продолжает розыски пропавшей летом жительницы Любятово
17:34
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»
15:12
Вера Курбанова претендует на «Народное признание» в номинации «Рекорд»
13:33
Сергей Бубновский остался в восторге от посещения спортивно-развлекательного парка «Простория» в Пскове
11:56
Михаил Ведерников поручил составить «дорожные карты» по подготовке к Ганзе-2019
09:29
Андрей Кротов выдвинут на «Народное признание – 2017» в номинации «Инициатива»
23:00
Михаил Ведерников познакомился с телевизионной «кухней» Псковской области
Еще новости
Общество

Полиция Пскова продолжает розыски пропавшей летом жительницы Любятово

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает розыск Валентины Нэш Фейф — женщины 1992 года рождения, которая, по имеющимся данным, с 25 июня 2017 года не появляется по месту жительства в районе Любятово.

 

Приметы разыскиваемой: на вид 25 лет, рост 160 сантиметров,  худощавого телосложения, лицо овальной формы,  глаза голубые, волосы темные, прямые, длинные.

Предположительно женщина была одета в тёмную футболку, синие джинсы с разрывами в области колен и бёдер и чёрные туфли.

На шее пропавшая носила серебряную цепочку с крестиком и кулоном в виде колечка, в носу — пирсинг «гвоздик», в ушах  — маленькие серёжки. С собой могла иметь паспорт. Особая примета: у основания шеи родинка 6-8 миллиметров.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция Пскова продолжает розыски пропавшей летом жительницы Любятово
12 ноября 2017
Полиция Пскова продолжает розыски пропавшей летом жительницы Любятово
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»
11 ноября 2017
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»
Вера Курбанова претендует на «Народное признание» в номинации «Рекорд»
11 ноября 2017
Вера Курбанова претендует на «Народное признание» в номинации «Рекорд» 1
Сергей Бубновский остался в восторге от посещения спортивно-развлекательного парка «Простория» в Пскове
11 ноября 2017
Сергей Бубновский остался в восторге от посещения спортивно-развлекательного парка «Простория» в Пскове
Михаил Ведерников поручил составить «дорожные карты» по подготовке к Ганзе-2019
11 ноября 2017
Михаил Ведерников поручил составить «дорожные карты» по подготовке к Ганзе-2019 4
Андрей Кротов выдвинут на «Народное признание – 2017» в номинации «Инициатива»
11 ноября 2017
Андрей Кротов выдвинут на «Народное признание – 2017» в номинации «Инициатива»
Михаил Ведерников познакомился с телевизионной «кухней» Псковской области
10 ноября 2017
Михаил Ведерников познакомился с телевизионной «кухней» Псковской области 1
Владимир Путин приветствовал участников конвента «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы»
10 ноября 2017
Владимир Путин приветствовал участников конвента «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы»

Идет загрузка...