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Николай Цветков: Явка на выборах главы Гдовского района вдвое выше, чем была 10 сентября

Досрочное голосование на выборах главы Гдовского района проходит в штатном режиме, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, Цветков добавил, что «серьезных нарушений нет».

По мнению председателя избирательной комиссии, явка избирателей на выборах является достаточно высокой: на 12:00 проголосовали 1308 человек, что составило 13,42 %.

 «Такой показатель в 2 раза выше, чем был в Единый день голосования 10 сентября. Это свидетельствует о том, что население района в выборах заинтересовано, выборы высококонкурентные», - сказал Николай Цветков.

Он добавил, что гражданский и общественный контроль на досрочных выборах главы Гдовского района осуществляют 122 человека. Среди них – два члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, сотрудники аппарата ЦИК РФ, члены областного избиркома, члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители СМИ.

«Это рекордное количество наблюдателей по соотношению с членами участковых и территориальных избирательных комиссий», - отметил руководитель облизбиркома.

По его словам, члены избирательных комиссий, работают слаженно, осуществляется выезд бригад  к избирателям, которые не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок для голосования.

Также Цветков отметил, что за порядком на выборах следят представители правоохранительных органов, которые вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области также осуществляют паспортный контроль в погранзоне.

На должность главы Гдовского района претендуют пять кандидатов: Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко»), Жанна Романчук (ЛДПР) и Николай Капитонов («Единая Россия»). Голосование продлится до 20.00.

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