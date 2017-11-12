Прощание с Михаилом Задорновым по его воле прошло в закрытом режиме

14:37, 12 ноября 2017, ПАИ

Прощание с известным сатириком Михаилом Задорновым, который скончался утром 10 ноября в Москве от рака, прошло в закрытом режиме в ритуальном зале морга клинической больницы «Медси» в Московской области.

Как сообщает «РИА Новости», возле клиники собрались более 50 человек, которые пришли проститься с сатириком, однако перед началом церемонии представитель семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова прощание будет закрытым для публики.

По желанию покойного его похоронят на родине – в Латвии – рядом с могилой отца.