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Политика

Владимир Яников призывал гдовичей голосовать сознательно

Депутат, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников, избранный по одномандатному округу №10, в границы которого входит в том числе Гдовский район, призвал жителей муниципалитета голосовать сознательно на сегодняшних досрочных выборах главы района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», Яников сказал: «Я уверен, что гдовичи выберут самого достойного из кандидатов, того, кто принесёт наибольшую пользу району». При этом он отметил, что выборы руководителя муниципалитета – очень серьёзное и ответственное дело. «Ведь именно он настраивает отношения с администрацией области, привлекает средства, инвесторов», - сказал парламентарий и пригласил жителей района прийти на избирательные участки, чтобы сознательно отдать свой голос. 

Напомним, на должность главы Гдовского района претендуют пять кандидатов: Николай Капитонов («Единая Россия»), Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко») и Жанна Романчук (ЛДПР). Голосование продлится до 20.00.

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