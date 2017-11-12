Член ЦИК РФ Клюкин отметил высокую активность жителей Гдовского района выборах главы

15:47, 12 ноября 2017, ПАИ

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Клюкин отметил высокую активность жителей Гдовского района на проходящих там сегодня досрочных выборах главы муниципалитета.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, член ЦИК рассказал, что уже посетил 7 избирательных участков в Гдовском районе и ни на одном из них не было ни одной жалобы на организацию работы участковых и территориальной избирательных комиссий. В связи с этим он поблагодарил областную избирательную комиссию за хорошую организацию работы.

Также он заметил: «На 12 часов явка составила более 13%. Это говорит о том, что с большим интересом люди отнеслись к выборам. Я сравниваю этот показатель с одними из выборов в Ярославской области, где за день явка составила 6%. А здесь, где ни бываю, вижу поток людей: приходят семьями, с маленькими детьми, по одному».

«В районе удалось создать конкурентную среду», — добавил Клюкин.

Напомним, что на должность руководителя муниципального образования претендуют пять человек: Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко»), Жанна Романчук (ЛДПР) и Николай Капитонов («Единая Россия»). Голосование продлится до 20.00.