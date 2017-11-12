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Член ЦИК РФ Клюкин отметил высокую активность жителей Гдовского района выборах главы

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Клюкин отметил высокую активность жителей Гдовского района на проходящих там сегодня досрочных выборах главы муниципалитета.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, член ЦИК рассказал, что уже посетил 7 избирательных участков в Гдовском районе и ни на одном из них не было ни одной жалобы на организацию работы участковых и территориальной избирательных комиссий. В связи с этим он поблагодарил областную избирательную комиссию за хорошую организацию работы.

Также он заметил: «На 12 часов явка составила более 13%. Это говорит о том, что с большим интересом люди отнеслись к выборам. Я сравниваю этот показатель с одними из выборов в Ярославской области, где за день явка составила 6%. А здесь, где ни бываю, вижу поток людей: приходят семьями, с маленькими детьми, по одному».

«В районе удалось создать конкурентную среду», — добавил Клюкин.

Напомним, что на должность руководителя муниципального образования претендуют пять человек: Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко»), Жанна Романчук (ЛДПР) и Николай Капитонов («Единая Россия»). Голосование продлится до 20.00.

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