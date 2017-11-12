На 15:00 явка на досрочных выборах главы Гдовского района составила 27,30 %

15:56, 12 ноября 2017, ПАИ

По данным на 15:00 явка на досрочных выборах главы Гдовского района составила 27,30%. К этому моменту проголосовали 2661 человек, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

Отметим, на избирательных участках присутствуют более 120 наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители СМИ.

В районе работают 20 избирательных участков. Голосование стартовало в 8:00 и завершится в 20:00.

На должность главы муниципального образования претендуют 5 человек: Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко»), Жанна Романчук (ЛДПР) и Николай Капитонов («Единая Россия»).