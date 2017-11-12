Николай Цветков сделал заявление по поводу сообщений о скупке голосов в Гдовском районе

16:16, 12 ноября 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков обратился к участникам избирательного процесса в Гдовском районе, где сегодня проходят досрочные выборы главы муниципалитета, по поводу появляющихся сообщения о якобы происходящей скупке голосов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии региона, Цветков попросил "всех ответственных и добросовестных представителей политических партий и кандидатов" незамедлительно обращаться в избирательные комиссии или правоохранительные органы в случаях, если у них появляется информация о нарушении избирательного законодательства и порядка голосования. По его словам, это необходимо для "своевременного и быстрого реагирования по всем вопросам".