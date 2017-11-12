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Общество

13 ноября в Псковской области местами ожидается мокрый снег

В понедельник, 13 ноября, на территории Псковской области прогнозируется облачная погодами местами с небольшими осадками в виде дождя и даже мокрого снега. Температура по области: ночью -2…+3, днем 0…+5 градусов Цельсия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данне Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Также в понедельник ожидается ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атфосферное давление. 

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