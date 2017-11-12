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Политика

Жалоб на ход голосования в ходе выборов главы Гдовского районе не поступало – член ЦИК Александр Кинев

Член Центральной избирательной комиссии РФ с правом решающего голоса Александр Кинев, который вместе со своим коллегой Александром Клюкиным сегодня инспектирует досрочные выборы главы Гдовского района, заявил, что жалоб и замечаний на ход голосования от кандидатов и избирателей не поступало. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации

«Мы объехали участки в Гдове и окрестностях. Есть небольшие шероховатости, но в целом выборы хорошо организованы, проходят в спокойной обстановке и в соответствии с законодательством Российской Федерации, как это и должно быть», — сказал Кинев.

Член ЦИК также отметил высокую явку избирателей. По данным на 15.00, свой гражданский долг выполнили 27,3% избирателей, что значительно превышает показатель в Единый день голосования 10 сентября.

Напомним, что голосование за кандидатов на должность руководителя Гдовского района продлится до 20.00. На этот пост претендуют 5 человек: Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко»), Жанна Романчук (ЛДПР) и Николай Капитонов («Единая Россия»).

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