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Политика

Николай Капитонов пожаловался в ТИК на незаконную доставку избирателей до избирательных участков

 


Кандидат на должность главы Гдовского района Николай Капитонов ("Единая Россия") обратился в территориальную избирательную комиссию Гдовского района с жалобой на грубое нарушение условий предвыборной агитации посредством осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. 

В жалобе указано, что некоторых избирателей организованно доставляли до помещений для голосования в участковых избирательных комиссий города Гдова на транспортных средствах. При этом в жалобе указаны марки автомашин и их государственные регистрационные знаки, а также координатор подвоза избирателей. 
В связи с этим кандидат на должность главы муниципалитета попросил избиательную комиссию принять незамедлительные меры, направленные на пресечение нарушения законодательства о выборах. 

Члены ТИК Гдовского района рассмотрели жалобу Николая Капитонова и приняли постановление о направлении информации в ОМВД по Гдовскому району для проведения проверки и незамедлительного принятия соответствующих мер в случае установления факта нарушения законодательства о выборах.

Отметим, ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о нарушениях избирательного законодательста на досрочных выборах главы Гдовского района, в связи с чем председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков обратился ко всем ответственным и добросовестным участникам досрочных выборов главы Гдовского района и призывал незамедлительно сообщать о нарушениях избирательного законодательства.

"Если у вас есть какая-либо информация прошу сразу обращаться с соответствующими заявлениями в участковые избирательные комиссии, территориальную избирательную комиссию и в правоохранительные органы для своевременного и быстрого реагирования", — сказал Цветков.

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