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К 18:00 явка на выборах главы Гдовского района составила 40,05%

По данным на 18:00 явка на досрочных выборах главы Гдовского района составила 40,05%. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, за 2 часа до закрытия избирательных участков проголосовали 3905 избирателей.

Напомним, сегодня в районе открыты 20 избирательных участков, на них присутствуют более 120 наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители СМИ.

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