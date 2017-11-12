Шахов: Гдовские выборы впервые продемонстрировали желание избиркома сотрудничать со всеми силами для обеспечения гласности и объективности

19:27, 12 ноября 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов заявил, что проходящие сегодня в Гдовском районе досрочные выборы главы муниципалитета впервые продемонстрировали желание избирательной комиссии сотрудничать со всеми заинтересованными силами для обеспечения гласности и объективности выборного процесса.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он пояснил, что имеет ввиду участие в сегодняшних выборах наблюдателей из Санкт-Петербурга, которые по итогам финишировавших 10 сентября муниципальных избирательных кампаний внесли свои предложения по организации волеизъявления граждан, которые были учтены.

Также омбудсмен отметил, что к нему сегодня жалоб и обращений о каких-либо нарушениях на выборах в Гдовском районе не поступало.