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Политика

Шахов: Гдовские выборы впервые продемонстрировали желание избиркома сотрудничать со всеми силами для обеспечения гласности и объективности

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов заявил, что проходящие сегодня в Гдовском районе досрочные выборы главы муниципалитета впервые продемонстрировали желание избирательной комиссии сотрудничать со всеми заинтересованными силами для обеспечения гласности и объективности выборного процесса.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он пояснил, что имеет ввиду участие в сегодняшних выборах наблюдателей из Санкт-Петербурга, которые по итогам финишировавших 10 сентября муниципальных избирательных кампаний внесли свои предложения по организации волеизъявления граждан, которые были учтены. 

Также омбудсмен отметил, что к нему сегодня жалоб и обращений о каких-либо нарушениях на выборах в Гдовском районе не поступало. 

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