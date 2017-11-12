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Российский детский омбудсмен проверяет информацию об изъятии у россиянки дочери, которую она шлепнула футболкой

У россиянки Елены Смоленчук, которая вместе с мужем долгое время проживает в Восточной Финляндии в городе Рякюля и воспитывает двух дочерей в возрасте 9 и 12 лет, социальные службы этой страны изъяли старшего ребёнка и передали его в приёмную семью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финского правозащитника Йохана Бекмана.

По его словам, семейного конфликта в данном случае нет, и «старшую дочь изъяли из школы в конце сентября и уже передали в приемную семью, потому что мама ее якобы «шлепнула футболкой». Г-н Бекман также сообщил, что Елена Смоленчук просит помощи у российских властей и журналистов.

В свою очередь представитель уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщил «РИА Новости», что детский обмудсмен уже занимается проверкой информации об изъятии девочки. «Совместно с МИД завтра направим запрос в российское генконсульство в Финляндии»,— сказал представитель Кузнецова.

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