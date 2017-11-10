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Культура

Псковские гусляры примут участие в «Параде оркестров» в Великом Новгороде

Младший и старший составы ансамбля гусляров из псковской детской музыкальной школы № 4 примут участие в фестивале «Парад оркестров», который пройдёт в Великом Новгороде с 30 ноября по 3 декабря.

Как сообщает 53news.ru, этот ансамбль гусляров существует уже 30 лет. Руководит им заслуженный работник культуры Вера Кудрявцева.

«Коллектив имеет звание «образцового» и украшает все важнейшие псковские концерты и фестивали, является музыкальной визитной карточкой древнего Пскова», - отметили организаторы «Парада оркестров».

В Великом Новгороде старший состав, в котором играют ребята 13-17 лет, исполнит псковский наигрыш «Скобарь», «Сказ о земле русской» В. Малярова, песню «Ехали казаки» в обработке К. Шаханова и его же «Кельтские танцы»

В младшем составе играют гусляры 9-13 лет. Они начнут свое выступление в Великом Новгороде с «Многолетия» Е. Дербенко, а затем исполнят «Посвящение» К. Шаханова, «Китайский сувернир» и «Деревенский наигрыш» В. Малярова, а также русскую народную песню «Ах, как по морю» в обработке В. Петрова.

Фестиваль организуют Департамент культуры Новгородской области, комитет по образованию Великого Новгорода, ОРНИ «Новгородская мозаика».

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