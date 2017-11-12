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Общество

Скончался экс-командир 76-й дивизии ВДВ

11 ноября после тяжелой и продолжительной болезни в военном клиническом госпитале Рязани в возрасте 78 лет скончался Альбер Слюсарь, генерал-лейтенат, Герой Советского Союза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Рязань, почетным гражданином которого являлся Альбер Слюсарь.

Альберт Слюсарь

Альберт Евдокимович Слюсарь родился 10 ноября 1939 года. В 1962 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. С 1962 по 1969 года служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в должностях командира взвода и роты.

С 1969 по 1972 года обучался в Военной академии имени М. В. Фрунзе.

C 1972 по 1976 год занимал должности сначала заместителя командира батальона, затем командира 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. С 1976 по 1979 год заместитель командира 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а с 1979 по 1981 год — её командир.

С 1981 по январь 1984 года участвовал в боевых действиях на территории республики Афганистан в должности командира 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 15 ноября 1983 года удостоен звания Героя Советского Союза.

С 15 марта 1984 года по 17 декабря 1995 года служил в должности начальника Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. С декабря 1995 года в отставке. Альберт Слюсарь будет похоронен 14 ноября на Скорбященском кладбище Рязани рядом с женой и сыном.

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