Юрий Павлов лидирует на выборах в Гдовском районе после подсчета трети голосов

22:56, 12 ноября 2017, ПАИ

Глава администрации городского поселения «Гдов» Юрий Павлов лидирует на досрочных выборах главы Гдовского района после подсчёта голосов на 7 из 20 избирательных участках: №№ 520-522, 524-525, 529-530.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, Юрий Павлов, выдвинутый «Яблоко», пока набирает 55,87% (738 голосов). Врио главы района Николай Капитонов («Единая Россия») занимает второе место с 38,68% (511 голосов). На третьем месте - фельдшер скорой помощи Жанна Романчук (ЛДПР) с результатом 2,04% (27 голосов).

По 15 голосов (1,14%) пока набирают Дмитрий Иванов («Коммунистическая партия «Коммунисты России») и Игорь Романов («Партия Роста»).