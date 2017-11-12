Подведены итоги выборов в Гдовском районе: победил глава администрации Гдова Юрий Павлов

00:25, 13 ноября 2017, ПАИ

Подведены предварительные итоги досрочных выборов главы Гдовского района, прошедших 12 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, после подсчёта результатов голосования на всех 20 избирательных участках побеждает глава администрации Гдова Юрий Павлов, выдвинутый партией «Яблоко». Он набрал 54,1 % или 2283 голоса.

На втором месте - врио главы района Николай Капитонов, выдвинутый «Единой Россией». За него проголосовали 40,52 % избирателей (1710 человек). Третье место заняла фельдшер скорой помощи Жанна Романчук от ЛДПР (1,72 %, 72 голосва).

Представитель партии «Коммунисты России» Дмитрий Иванов получил 57 голосов (1,35 %), а выдвинутый «Партией роста» Игорь Романов - 38 голосов (0,9 %).