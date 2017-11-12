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Экономика

На 2,5% увеличились реальные заработные платы в России

Реальные заработные платы в России увеличились на 2,5% за счет замедления инфляции более чем в два раза (с 4,1 до 1,7%), сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата.

Как отметили в Министерстве труда и социальной занятости, рост показателя «носит позитивный характер и обеспечивает восстановление покупательной способности заработной платы после ее резкого снижения в 2015 году (на 9%) из-за высокой инфляции».

По оценке Центробанка, в оставшиеся два месяца текущего года ситуация улучшится еще больше прежде всего за счет бюджетного сектора. «В рамках исполнения майских указов начнется повышение заработных плат отдельных категорий бюджетников, что ускорит общий рост заработных плат», — пояснили в Банке России. Согласно прогнозу, реализация майских указов может добавить к общему росту зарплат в экономике до 1,5 п.п. к концу этого года.

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