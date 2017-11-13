День памяти Спиридона и Никодима наступил по народному календарю

11:36, 13 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 13 ноября, по народному календарю наступил День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

Как пишет портал calend.ru, согласно преданию, двое святых, живших в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание — пекли просфоры. Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игумене Пимене уже немолодым человеком. Подвижник сопровождал свой труд молитвой и пением псалмов. Святой Никодим трудился рядом с преподобным Спиридоном и вел такую же строгую жизнь.

Легенда повествует о чуде, совершенном святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Поэтому в народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара. Также святые оберегали семьи от других несчастий. На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой.

Кроме того, в этот день готовили разные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники — пироги с начинкой из куриного мяса. В некоторых районах на Никодима и Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. В этот день вспоминали пословицы и поговорки, связанные с водным промыслом: «Не накормит земля — накормит вода»; «Вода — не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь».

В это время охотники выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. У охотников тоже были свои поговорки: «На ловца и зверь бежит», «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь», «Не дорог конь — дорог заяц». Зайчатина считалась лакомством, и если удавалось изловить зверя, семью охотника в этот день ждал вкусный ужин.