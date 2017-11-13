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Общество

Глава Рособрнадзора пообщался со студентами-стобалльниками ЕГЭ в Санкт-Петербурге

Порядка двухсот студентов, получивших 100 баллов на ЕГЭ, из разных регионов России продолжили работу в рамках трёхдневного образовательного конвента «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы» в Санкт-Петербурге. Своё приветствие участникам конвента направил президент Российской Федерации Владимир Путин. А также в ходе телемоста из Ситуационно-информационного центра Рособрнадзора со стобалльниками пообщался заместитель министра образования и науки РФ - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Рособрнадзоре.

«Все участники форума убедительно проявили свой интеллектуальный потенциал и исключительное трудолюбие, сумев заработать максимальный балл на едином государственном экзамене. Это действительно ваше большое, значимое личное достижение. И конечно отрадно, что вы представляете разные регионы России, своим примером доказывая, что качественное образование можно получить во всех уголках нашей огромной страны. Главное – настойчивость и стремление к знаниям», - отметил президент и пожелал участникам конверта интересного и плодотворного общения, открыть новые возможности и пути применения своих талантов, реализации перспективных идей и проектов.

«Мы создали клуб стобалльников, чтобы объединить вас и поддержать. Мы рассчитываем на вашу помощь в реализации проектов, которые помогут улучшить систему образования, экономику и развивать нашу страну», - заявил заместитель министра образования и науки РФ Сергей Кравцов.

Он ответил на вопросы студентов о дальнейшем развитии системы ЕГЭ и высшего образования, олимпиадах школьников. По словам Сергея Кравцова, всероссийские проверочные работы не заменят ЕГЭ в качестве итоговой аттестации для выпускников школ. А в ЕГЭ по литературе планируется полностью исключить задания с выбором ответа и оставить только задания, для выполнения которых участникам экзамена потребуется применить творческий подход и умение излагать свою точку зрения.

Несколько вопросов, заданных стобалльниками, касались проведения олимпиад школьников. По словам Сергея Кравцова, в настоящее время в Минобрнауки РФ создана комиссия, которая анализирует практику проведения олимпиад, чтобы усовершенствовать имеющуюся практику их проведения. Участники встречи обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития системы образования в России. «Система образования сложна и многогранна. Здесь не нужно поспешных решений, любые вопросы нужно обсуждать и анализировать», - подчеркнул Сергей Кравцов.

В ходе работы конвента его участники презентовали свои проекты и получили рекомендации и комментарии от специалистов-практиков, имеющих большой опыт реализации бизнес-проектов, в том числе от представителей крупных российских компаний. 

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