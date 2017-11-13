26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН

11:06, 13 ноября 2017, ПАИ

13 ноября в отделе специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное построение в честь 26-й годовщины со дня его образования. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на мероприятии присутствовали сотрудники и ветераны отдела.

На построении прозвучали поздравления от Федеральной службы исполнения наказаний России и областного УФСИН. Сотрудники отдела получили почетные грамоты и благодарности.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Заместитель начальника отдела специального назначения «Зубр» Александр Карпов отметил, что за прошедшие годы многое изменилось. По его словам, это связано с теми вызовами, которые даёт жизнь. На данный момент служба бойцов «Зубра» связана с деятельностью исправительных учреждений области.

Он подчеркнул, что в отделе большое внимание уделяется сотрудникам, так как «спецназ всегда должен идти на шаг впереди». «Боевая и служебная подготовка занимает львиную долю времени. Но и оперативно-служебную работу никто не отменял», - добавил Александр Карпов. Он рассказал, что на базе отдела есть спортивный зал для занятий боевыми единоборствами, силовыми тренировками, ринг.

Начальник штурмового отделения отряда специального назначения Виталий Цанда, который служит в «Зубре» уже 24 года, заметил, что он и его сослуживец носят краповые береты. Всего за 26 лет существования отдела такие знаки отличия завоевали 17 бойцов «Зубра».

Напомним, отдел специального назначения был создан в 1991 году для профилактики и пресечения групповых и массовых беспорядков в среде осужденных. Помимо службы в колониях области, «Зубр» неоднократно участвовал в специальных и контртеррористических операциях, в ликвидации массовых беспорядков в Москве при попытке государственного переворота, выполнял задачи по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.

В марте 2000 года сотрудники отдела участвовали в ликвидации бандформирования и штурме села Комсомольское, во время которого погибли младший лейтенант внутренней службы Алексей Ширяев и лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов. По традиции, в этот день сотрудники «Зубра» почтили память своих коллег, посетив места захоронения товарищей и возложив цветы к их могилам.