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Политика

Член ЦИК РФ: Для меня было важно увидеть, в каких условиях происходила политическая борьба в Гдовском районе

«Для меня важно было увидеть, в каких условиях проходит политическая борьба и работа участковых избирательных комиссий в Гдовском районе», - заявил на брифинге 13 ноября член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Андрей Клюкин.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он отметил, что в ЦИК курирует Псковскую область, поэтому назвал свой приезд на муниципальные выборы «абсолютно естественным».  «Я, конечно, не езжу на все муниципальные выборы, но что касается Гдовского района, здесь был создан большой ажиотаж», - добавил он. 

Его коллега, член ЦИК РФ Александр Кинев подтвердил, что «подобные выезды практикуются часто». «Приезд членов ЦИК облегчает работу нижестоящих комиссий. Избирательная система должна меняться в сторону повышения доверия к результатам выборов», - заявил он.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков отметил «неоценимую методическую и правовую поддержку» представителей ЦИК. «Андрей Клюкин трижды проходил кампанию в Госдуму по одномандатному округу, Александр Кинев - доктор юридических наук. У кого нам учиться, если не у них?» - подчеркнул Николай Цветков.

Напомним, на выборах главы Гдовского района, прошедших 12 ноября, победил глава администрации Гдова Юрий Павлов, выдвинутый партией «Яблоко». Он набрал 54,1% или 2083 голоса. На втором месте - врио главы района Николай Капитонов, выдвинутый «Единой Россией». За него проголосовали 40,57 % избирателей (1710 человек). Третье место заняла фельдшер скорой помощи Жанна Романчук от ЛДПР (1,71 %, 72 голоса).    

Явка избирателей составила 43,26%.

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