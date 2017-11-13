«Нива» с бюллетенями застряла на дороге на выборах главы Гдовского района

11:12, 13 ноября 2017, ПАИ

На выборах главы Гдовского района, которые состоялись в минувшее воскресенье, 12 ноября, на дороге застряла «Нива» с урной для выездного голосования. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии РФ, куратор избирательной системы Псковской области Александр Клюкин на брифинге 13 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вызвали тракториста, вытащили. Все обошлось», - добавил Александр Клюкин.

Напомним, на выборах главы Гдовского района, прошедших 12 ноября, победил глава администрации Гдова Юрий Павлов, выдвинутый партией «Яблоко». Он набрал 54,1% или 2083 голоса. На втором месте - врио главы района Николай Капитонов, выдвинутый «Единой Россией». За него проголосовали 40,57 % избирателей (1710 человек). Третье место заняла фельдшер скорой помощи Жанна Романчук от ЛДПР (1,71 %, 72 голоса).

Явка избирателей составила 43,26%.