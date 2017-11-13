Двор и территорию у городской бани в Пыталово благоустраивают в рамках проекта «Единой России»

12:42, 13 ноября 2017, ПАИ

В Пыталово в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» ведётся благоустройство двора дома по улице Красноармейской, 43а и территории у городской бани на улице Красноармейской, 45. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Финансирование работ на Красноармейской, 43а составляет 1 млн 759 тысяч 900 рублей, на Красноармейской, 45 - 879 тысяч 900 рублей.

Контроль за ходом работ осуществляет секретарь районного местного отделения партии Анатолий Бойцов, который каждый день посещает объекты. «Сначала полностью сняли старое покрытие, уложили нижний слой дорожной одежды, установили бордюрный камень. Сейчас приступили к укладке асфальта – это заключительная стадия ремонта, - сказал он. - Надеюсь, работы будут выполнены в срок».

Несмотря на то, что погодные условия препятствуют проведению ремонта, завершить его планируется в ноябре.

Партийный проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.