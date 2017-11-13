В правоохранительные органы направлены две поступившие в ходе выборов в Гдовском районе жалобы

10:54, 13 ноября 2017, ПАИ

В ходе выборов главы Гдовского района в Территориальную избирательную комиссию муниципалитета поступили три жалобы. Одна из них признана необоснованной, два обращения направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков на брифинге 13 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Цветков добавил, что в участковые избирательные комиссии не поступило ни одного обращения или заявления.

По его словам, одна из жалоб, принятых ТИК, касалась недопуска наблюдателей на избирательный участок. Она была признана необоснованной.

Второе обращение было о подвозе избирателей. «Мы выехали на этот участок, внимательно осмотрели, поговорили с наблюдателями, правоохранителями, сотрудниками пограничной службы», - рассказал Николай Цветков. В итоге ТИК Гдовского района не отклонила эту жалобы, она направлена в правоохранительные органы.

Ещё одно заявление поступило от кандидата на пост главы района, одержавшего в итоге победу на выборах, Юрия Павлова. Он сообщал о якобы имевшем место подкупе избирателей.

Член Центральной избирательной комиссии России Александр Кинев пояснил, что на ресурсе одной из наблюдательских организаций была размещена информация о том, что ему были переданы материалы, свидетельствующие о подкупе избирателей. «Органы пришли ко мне за объяснениями. На самом деле в штабе одной из организаций мне дали послушать запись, в которой я ничего особенного не услышал», - рассказал он.

«Хочется, чтобы все участники выборного процесса одинаково уважительно друг к другу относились. Такие провокации не красят никого», - подчеркнул Александр Кинев.

Также он пожелал Юрию Павлову успехов «в непростом деле управления муниципалитетом».

Напомним, что на выборах главы Гдовского района, прошедших 12 ноября, победил глава администрации Гдова Юрий Павлов, выдвинутый партией «Яблоко». Он набрал 54,1% или 2083 голоса. На втором месте - врио главы района Николай Капитонов, выдвинутый «Единой Россией». За него проголосовали 40,57 % избирателей (1710 человек). Третье место заняла фельдшер скорой помощи Жанна Романчук от ЛДПР (1,71 %, 72 голоса). 57 голосов (1,35%) набрал Дмитрий Иванов («Коммунистическая партия «Коммунисты России») и 38 голосов (0,9%) Игорь Романов («Партия Роста»).

Николай Цветков добавил, что в 21:58 в ГАС «Выборы» был введен первый протокол, в 00:01 – последний, в 3:00 были официально подведены итоги. Соответствующий протокол единогласно подписали все члены Территориальной избирательной комиссии Гдовского района.

На выборах работали 20 участковых избирательных комиссий, в составе которых были 137 членов различных партий.