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Общество

Более ста миллионов рублей долга по зарплате выплатили псковичам в этом году

За 10 месяцев по требованию Государственной инспекции труда в Псковской области задержанная заработная плата была выплачена 6 тыс. 585 работникам на сумму 114 млн 704 тыс.  360 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Госинспекции труда по Псковской области.

Кроме того, госинспекция труда провела 1 тыс. 103 проверки соблюдения трудового законодательства, из них  81  плановую и 1 тсы. 22 -  внеплановых. Специалисты выезжали с проверками 176 раз. С начала года сотрудники Госинспекции труда выявили 1 тыс. 615 нарушений, 206 из них касались оплаты труда, 341 – трудовых отношений, 767 – охраны труда.

Специалисты госинспекции выписали 672 штрафа, в том числе 109 - за нарушение порядка проведения (непроведение) специальная оценка условий труда (часть 2 статьи 5.27.1. КоАП РФ), 32 - за непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда, непроведение медицинских осмотров (часть 3 статьи 5.27.1. КоАП РФ), 17 - за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (часть 4 статьи 5.27.1. КоАП РФ), 2 - за фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем (часть 3 статьи 5.27 КоАП РФ)

Кроме того, специалисты ГИТ выписали 89 штрафов за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения (часть 4 статьи 5.27 КоАП РФ) и 137 за невыплату в установленный срок заработной платы (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ).

Помимо этого, были вынесены 516 предупреждений и 391 предписание об устранении нарушений, из них исполнены – 320. В результате были восстановлены права 14  тыс. 14 работников.

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