Кражу смартфона раскрыли великолукские полицейские

12:34, 13 ноября 2017, ПАИ

9 ноября в Великих Луках на улице Ухтомского в бытовом вагончике возле строящегося объекта из кармана куртки был похищен смартфон, принадлежащий 33-летнему мужчине. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже подозревается безработный, судимый 29-летний житель Куньинского района, который изобличен ещё и в совершении грабежа. Проводится расследование.

Также была раскрыта кража, произошедшая 21 или 22 октября в Великих Луках в кафе на набережной Лейтенанта Шмидта. Там из сумочки одной из посетительниц был похищен мобильный телефон. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 22-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.