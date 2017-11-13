Селфи с книгами собирает псковская библиотека

13:35, 13 ноября 2017, ПАИ

С 13 по 19 ноября, в рамках Международного дня селфи, Центральная библиотека Пскова приглашает читателей принять участие в акции «Библиотека в стиле селфи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Чтобы принять участие в акции нужно сделать селфи с любимой книгой из фондов абонемента в интерьере библиотеки и прислать фото организаторам акции.

Лучшие «библиоселфи» будут выложены на странице группы «Время читать» в соцсети «ВКонтакте».