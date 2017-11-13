21 пскович пострадал в результате несчастных случаев на производстве с начала года

14:05, 13 ноября 2017, ПАИ

С января по октябрь в Псковской области 21 человек пострадал в результате несчастных случаев на производстве. За этот период региональная Государственная инспекция труда провела 30 расследований несчастных случаев на производстве, из них 11 - квалифицированы как «не связанные с производством». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе инспекции.

С начала года произошли 5 тяжелых и 10 несчастных случаев со смертельным исходом. Тяжелые несчастные случаи с работниками - это падение с высоты, защемление механизмами, столкновение с предметами или деталями, противоправные действия других лиц.

6 смертельных несчастных случаев на работе произошли вследствие общего заболевания, 2 в связи с транспортными происшествиями и при воздействии неконтролируемого огня.