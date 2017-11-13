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21 пскович пострадал в результате несчастных случаев на производстве с начала года

С января по октябрь в Псковской области 21 человек пострадал в результате несчастных случаев на производстве. За этот период региональная Государственная инспекция труда провела 30 расследований несчастных случаев на производстве, из них 11 - квалифицированы как «не связанные с производством». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе инспекции.

С начала года произошли 5 тяжелых и 10 несчастных случаев со смертельным исходом. Тяжелые несчастные случаи с работниками  - это падение с высоты, защемление механизмами, столкновение с предметами или деталями, противоправные действия других лиц.

6 смертельных несчастных случаев на работе произошли вследствие общего заболевания, 2 в связи с транспортными происшествиями и при воздействии неконтролируемого огня. 

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