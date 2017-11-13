Более 40 кг рыбы изъяли псковские инспекторы за неделю

12:59, 13 ноября 2017, ПАИ

За прошедшую неделю, с 6 по 12 ноября, в Псковской области рыбинспекторы изъяли 44,5 кг водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Кроме того, за указанный период псковские госинспекторы выявили 26 административных правонарушений. Наложены штрафы на сумму 32,1 тыс. рублей, взыскать с нарушителей удалось 36,8 тыс. рублей. Также рыбинспекторы изъяли одно транспортное средство.