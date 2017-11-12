В Острове, Куньинском и Великолукском районах повторно задержаны нетрезвые водители

14:16, 13 ноября 2017, ПАИ

В Острове, Куньинском и Великолукском районах задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 ноября в Острове у дома по улице Островских Молодогвардейцев полицейские остановили автомобиль «ИЖ», за рулем которого находился 28-летний житель Пыталовского района. Он был в нетрезвом виде. В Великолукском районе по деревне Полибино на автомашине ВАЗ-21053 ехал нетрезвый 39-летний гражданин.

12 ноября в деревне Щукино Куньинского района стражи порядка остановили легковушку ВАЗ-21074. Выяснилось, что машиной управлял 35-летний житель Великолукского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.