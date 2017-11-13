Пушкиногорец Одиссей Сулейманянц завоевал «золото» на Чемпионате Псковской области по быстрым шахматам

13:07, 13 ноября 2017, ПАИ

Кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкиногорского района одержал победу на открытом Чемпионате Псковской области по быстрым шахматам имени А. С. Игнатьева, который впервые проходил в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В Турнире, который обсчитывается на международный и российский рейтинг, приняли участие 67 шахматистов из Псковской, Ленинградской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга. По решению областной Федерации шахмат данный Чемпионат области посвящается многократному победителю первенств Северо-Запада России и Псковской области среди юношей Александру Игнатьеву, офицеру вооруженных сил России, который в 2005 году трагически погиб на 24 году жизни.

Уступив в четвертом туре кандидату в мастера спорта России из Великих Лук Леонарду Мелконяну и сыграв вничью с кандидатом в мастера спорта России великолучанином Валентином Власовым в пятом туре, пушкиногорскому шахматисту удалось в дальнейшем обыграть всех оставшихся соперников. В итоге он набрал 9,5 очков из 11 возможных и завоевал золотую медаль и титул чемпиона области по быстрым шахматам. В этом году Одиссей Сулейманянц одержал победы во всех чемпионах области по различным шахматным дисциплинам и неформально стал абсолютным чемпионом Псковской области 2017 года.

На втором месте оказался великолукский шахматист, кандидат в мастера спорта России Валентин Власов, набравший 9 очков. На третье место по дополнительным показателям из трех шахматистов набравших по 8 очков, вышел кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов, который одержал на одну победу больше, чем занявший в итоге четвертое место великолукский ветеран Леонард Мелконян. На пятой строчке оказался пскович Роман Малышев, который захватил лидерство в турнире после 6 тура, но не смог его удержать во второй день соревнований, уступив в очных встречах обладателям третьего и четвертого места.

Главный арбитр соревнований спортивный судья по шахматам первой категории Светлана Ханнанова вручила награды — медали, грамоты и кубки — чемпиону и призерам турнира, а также грамоты за лучшие результаты среди ветеранов — кандидату в мастера спорта России Валерию Жихареву из Великих Лук, среди юниоров — кандидату в мастера спорта России Науму Руденко из Пскова и среди женщин — Виктории Емельяновой из Великих Лук.

Федерация шахмат также отметила лучших в рейтинговых группах 1900-1700 — Сергей Арефьев из Пскова и Виктория Емельянова из Великих Лук, 1699 и ниже — петербуржец Алексей Карпенко и великолучанин Александр Васильев. По итогам соревнования шахматистам, выполнившим необходимые нормы, будут присвоены спортивные разряды по шахматам.