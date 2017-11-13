Усы, лапы, хвост и кипа документов

08:46, 14 ноября 2017, ПАИ

11-12 ноября в Пскове состоялась Международная выставка кошек «Кубок Плескавы – 2017», объединившая более ста представителей из городов России, Эстонии и Латвии. В Ледовом дворце собрались как профессиональные заводчики, так и простые владельцы породистых животных, пришедшие, как говорится, на других посмотреть и себя показать. Узнать о том, зачем они выставляют своих кошек и как к таким мероприятиям относятся сами хвостастые, отправились корреспондент и фотограф Псковского агентства информации.

Стопроцентная замена собаке

На выставке кошек как всегда был аншлаг: псковичи целыми семьями приходили посмотреть на тех, у кого из документов не только усы, лапы и хвост, но и приличное портфолио наград и титулов. Преодолев торговые ряды с тематической продукцией для кошек и их владельцев, пришедшие попадали в настоящее царство кошек, которые сидели в специальных клетках или на руках у своих хозяев. Кого тут только не было: пушистые и гладкошерстные, черные и белые, полосатые и пятнистые, представители самых известных пород и весьма экзотические.

Председатель клуба любителей кошек «Плескава» Любовь Дорохова рассказала, что в этом году на выставку привезли порядка 110 животных, подлежащих оценке, а также еще около 60, которые просто выставлены на показ. По её словам, в этот раз приехали заводчики из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы и Калуги, а также Эстонии и Латвии. Выставляли они британских, шотландских, бенгальских кошек, бобтейлов, турецких ангор, сфинксов, скоттиш-фолдов/страйтов, персов/экзотов, мейн-кунов и многих других.

Самыми популярными на выставке оказались мейн-куны, привлекавшие внимании е своими внушительными размерами. Так, принимали участие в выставке 3-летний Ван Гог из Пскова весом почти 11 кг и его сын Бонифаций, весящий 8,6 кг в возрасте чуть более года. Хозяйка молодого мейн-куна Оксана заявила, что такие коты идеально подходят тем, кто хочет завести «кого-то большого». «Это почти стопроцентная замена собаке. Он очень добрый, ласковый», - рассказала она о своём Бонифации. По словам Оксаны, особого ухода такой кот не требует: он полудлинношерстный, поэтому расчесывать его почти не нужно, а хвост вообще лучше не трогать. Присутствие на выставке Оксана объяснила тем, что Бонифаций участвует в племенной программе, и для того, чтобы его котята были с родословной, необходимо завоевать титул.

Диана из Эстонии также привезла своего мейн-куна Диониса, чтобы открыть титул чемпиона. Ему всего 1,4 года, а весит он уже около 9 кг. Дорогу на машине Дионис перенёс неплохо. Тем более, ехал он в компании своих собратьев – эстонцы привезли на выставку несколько мейн-кунов разных возрастов, среди них был и котёнок 4,5 месяцев от роду. А на самой выставке усатым представителям Прибалтики не очень понравилось. «Шумно, они переживают, нервничают. Дома ему, конечно, комфортнее», - прокомментировала поведение своего питомца Диана.

Коты - что надо!

Но, несмотря на то, что пушистые с удовольствием отказались бы от участия в выставках, хозяева не могут этого допустить. Всё потому, что в рамках подобных мероприятий проводятся довольно престижные WCF-ринги и монопородные шоу. К тому же, кошки получают оценку экспертов и призы зрительских симпатий. В этот раз в Псков приехали специалисты из Германии и России, они в течение двух дней проводили экспертизы животных.

Об особенностях той или иной породы пришедшие на выставку могли узнать на сцене, где с самого утра субботы работала российский эксперт Ольга Синицына. Она называла особенности каждой породы, представитель которой оказывался на столе перед ней, а затем выясняла, насколько соответствует породным признакам тот или иной экземпляр.

«Прекрасно одета. Коты - что надо! Девица хороша», - выносила вердикты эксперт. При этом одни коты смотрели на неё удивленными глазами, другие – с интересом оглядывались по сторонам. «Жить-то как интересно!» - обратилась Ольга Синицына к одному из пришедших на «осмотр».

Здесь можно было не только оценить все многообразие представленных на выставке пород, но и узнать много интересных фактов о кошках. К примеру, осматривая канадского сфинкса Ольга Синицына рассказала, что температура тела лысых кошек не отличается от покрытых шерстью животных. Существует убеждение, что сфинксы горячее, но это не так - просто у других кошек есть шерстяной покров, который выступает буфером между рукой человека и телом кошки.

Дорогое удовольствие

В большом «ассортименте» были представлены на выставке и бенгальские коты, вернее, их «домашняя версия». Этих животных отличает необычный окрас, свойственный их диким сородичам.

Целое семейство бенгалов привезла Нина из Себежа, дома у которой живут пять «замечательных, добрых» питомцев. Она заверила, что кошки этой породы очень общительны, но только не на таких шумных мероприятиях. «Нам нужно выставляться, чтобы получить разводную оценку. Но я не очень люблю выставки — это стресс для животных», - призналась заводчица.

«Дома лучше, а тут надо сидеть», — поддержала её ещё одна владелица бенгальских котов псковичка Надежда. Она подчеркнула, что это очень интересная порода, такие кошки очень понятливые и послушные, «как маленькие собаки». К слову, удовольствие это довольно дорогое – в питомнике Надежды бенгальского котенка можно купить за 20-25 тысяч рублей, причем без права племенного разведения. Тем, кто хочет размножать этих «леопардовых» кошек, придётся заплатить еще больше.

Бенгальские коты без документов стоят подешевле – в районе 15 тысяч рублей. «Если просто для души — сговоримся», - заявила псковичка Людмила, доставая из клетки своего пятнистого питомца Виллиса (по аналогии с маркой американского автомобиля). Возле них сразу же образовалась приличная толпа, что коту явно не понравилось: он зашипел и даже попытался укусить хозяйку. Однако она заверила, что эти кошки совсем не злые: «Злые в руки не даются. А тут все пальцем ткнут, конечно, занервничаешь». Кстати, некоторые не только пытались привлечь внимание животных, стуча по их клетках, но и просили владельцев их «потрясти».

А вот некоторым пушистым созданиям было совершенно безразлично, что происходит вокруг: представители псковского питомника британцев невозмутимо взирали на посетителей и с радостью шли на контакт с подходившими к клетке детьми. Владелица этих плюшевых комочков Оксана рассказала, что у неё дома живут 20 представителей этой породы. «Это красивые, добрые, ласковые кошечки. Когда я первый раз их увидела, сразу влюбилась», - объяснила она свой выбор. Все её кошки – титулованные, что подтверждали развешанные на клетке многочисленные награды, и заводчица продолжает стремиться к улучшению породы. Для этого она регулярно участвует в экспертизах и очень серьезно подходит к подбору партнеров для своих кошек.

Были на выставке и те, кто просто решил похвастаться своими породистыми питомцами. В их числе – пскович Степан, у которого живёт хайленд страйт, являющийся прямым представителем шотландской династии. «Приезжаю показать, какой он у меня красавец», - пояснил Степан. Он заметил, что содержать такого питомца дома тяжеловато: нужно постоянно ухаживать за шерстью, так как он длинношерстный, к тому же, эти коты привередливы к корму.

Домашняя рысь

Удивительно, но в этом обилии самых разнообразных породистых кошек не встретилось ни одной сиамской. Одна из заводчиц пояснила, что это устаревшая порода, и в сейчас нет Пскове ни одного питомника по ее разведению. Да и на выставках сиамских кошек уже давно не бывает.

Зато в Пскове есть питомник по разведению мейн-кунов и каракалов – одомашненных собратьев степной рыси. Эти экзотические кошки сражают наповал своим внешним видом, они весят от 16-ти до 20-ти кг, по размеру сопоставимы с хаски. Продолжительность жизни – 15 лет. Однако многим эти коты совсем незнакомы, что, скорее всего, связано с их стоимостью. Владелица питомника Екатерина заявила, что цена домашнего каракала составляет порядка 500-600 тысяч рублей, поэтому далеко не каждый может себе позволить завести такого котенка. К тому же, этого кота сложно содержать, необходимо соблюдать множество требований – это касается не только кормления, но и температурного режима.

В связи с этим в Пскове каракалы не популярны и ни один горожанин не может похвастаться наличием в доме рыси. Питомник работает, в основном, на другие города. Тем более, что он единственный на Северо-Западе. Да и в России заводчиков каракалов можно по пальцам пересчитать. Екатерина пояснила, что в этом бизнесе много перекупщиков, мошенников и браконьеров, у которых ни в коем случае нельзя покупать степную рысь — скорее всего, они подсунут дикое животное. А такое в доме держать нельзя – каракал должен быть домашним, как минимум, в 10-ти поколениях.

Посмотреть на этих животных, к сожалению, не получилось, так как на выставку их привезти не удалось, но псковичам и без того было, чем себя занять. Дети и взрослые гладили породистых кошек, присматривали питомца для себя, расспрашивали о преимуществах той или иной породы. «Все такие красивые, купить бы», - то и дело доносилось со стороны.